بسبب الشهادات الذكية|خصم 100 جنيه من رواتب مدرسي مسابقة 30 ألف معلم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا قالت خلاله : بالإشارة إلى كتاب مستشار الوزير المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين الذي يفيد أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد إعتمد آلية الخصم المباشر" من الراتب لتحصيل تكلفة الشهادات المؤمئة والذكية لمعلمي مسابقة 30 ألف معلم (الدفعتين الثالثة والرابعة) .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نظرا لأن الشهادات المؤمنة والذكية من ضمن مسوغات التعيين اللازمة لاستكمال إجراءات التعيين للسادة المعلمين بمسابقة ال (٣٠) ألف معلم (الدفعتين الثالثة والرابعة) ، لذا يرجي التفضل بالعلم والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو التنبيه على المختصين بالمديريات التعليمية لتنفيذ الضوابط التالية :

البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لخصم تكلفة الشهادات المؤمنة والذكية والمقدرة بمبلغ (١٠٠) جنبه للشهادة شاملة ضريبة القيمة المضافة من رواتب المعلمين المشمولين (الدفعتين الثالثة والرابعة من مسابقة ال ٣٠ ألف معلم) .

استثناء السادة المعلمون من (ذوي الإعاقة) نظرا لخصوصية مسارهم التدريبي وعدم صدور شهادات مؤمنة وذكية مرتبطة به .

توريد ما يتم خصمه من السادة المعلمين المشار إليهم بعالية على مستوى المديرية على أن يتم إصدار أمر دفع لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الكود المؤسسي (١٣٥٠٠١٠١) إيرادات باب ثالث مع موافاة الإدارة العامة للشئون المالية ببيان يوضح غرض الخصم واسم المعلم المخصوم منه والرقم القومي الخاص به .