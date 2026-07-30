حاطة رجل على رجل .. فتاة تقود سكوتر بطريقة غير معتادة وتشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لفتاة تقود سكوتر في أحد الشوارع، بطريقة أثارت حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين.

وظهرت الفتاة في الفيديو تقود السكوتر واضعة إحدى ساقيها فوق الأخرى، في مشهد اعتبره البعض غير مألوف، ما دفع عددا كبيرا من المتابعين إلى تداول المقطع على نطاق واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وانقسمت آراء رواد السوشيال ميديا حول الواقعة، حيث رأى البعض أن ما قامت به الفتاة يعكس استهتارًا بقواعد السلامة أثناء القيادة، وقد يعرضها ومن حولها للخطر، بينما رجح آخرون أن الفتاة قد تكون تعاني من مرض أو إعاقة، مطالبين بعدم التسرع في الحكم عليها قبل معرفة ملابسات الواقعة، مطالبين ايضا بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان على الطريق.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات متباينة بين السخرية والانتقاد.