مدبولي: لا نأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي.. ونعي وجود مصالح لجر دول للصراع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي ونحن في خضم ازمة عالمية كبيرة ونعي أنه هناك مصالح تحاول أن تجر دول للدخول في الصراع .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" نحن نتعامل بمنتهى الحكمة والرزانة ولدينا أدواتنا للتعامل كدولة قوية وفاعلة في المنطقة ".



وتابع مدبولي :" القيادة السياسية كانت واضحة بأن مصر لن تنجر في الأزمة الحالية في الشرق الأوسط والعالم كله يشيد يحكمة القرار والموقف المصري التعامل مع الأزمة ".

وتابع مدبولي : "من الوارد تواجد بعض المصالح التي تحاول ان توسع من نطاق هذا الصراع في المنطقة".

وأكمل مدبولي: "إطالة امد الصراع في الشرق الأوسط من الوارد أن يجر المنطقة بأكملها على الأزمة "، مضيفا:" هناك لجنة على اعلى مستوى من الجهات الأمنية والسيادية في الدولة تقيم وتحدد الرؤى والتوجهات والقيادة السياسية تحافظ على مقدرات الدولة ".

