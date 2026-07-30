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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: مسودة قانون لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا تُعرض على البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رحمة سمير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن لجنة جرى تشكيلها لدراسة هذا الملف، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من المسودة تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب فرصة.

وأكد مدبولي أن الدولة تتعامل مع ممارسات تهدد السلم والأمن الاجتماعي، وتتضمن إساءات غير لائقة لثوابت المجتمع والموروث الحضاري والديني.

رئيس الوزراء مخاطر السوشيال ميديا الفصل التشريعي الجديد السوشيال ميديا

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