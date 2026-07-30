رئيس الوزراء: مسودة قانون لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا تُعرض على البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن لجنة جرى تشكيلها لدراسة هذا الملف، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من المسودة تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب فرصة.

وأكد مدبولي أن الدولة تتعامل مع ممارسات تهدد السلم والأمن الاجتماعي، وتتضمن إساءات غير لائقة لثوابت المجتمع والموروث الحضاري والديني.