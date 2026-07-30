مدبولي: مواجهة حاسمة للممارسات التي تثير البلبلة وتستهدف النسيج المجتمعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من نشر فيديوهات وشائعات وإساءات لرموز بصورة غير لائقة لا يندرج تحت حرية التعبير.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الحديث يتعلق بالشق الاجتماعي وليس السياسي، مشيرًا إلى أن بعض هذه الممارسات تستهدف إثارة البلبلة وكسر النسيج المجتمعي المتماسك الذي تتميز به مصر.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وجود مواجهة حاسمة وسريعة لهذه الممارسات، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاه بعض صناع المحتوى على منصة «تيك توك» حظيت بنظرة إيجابية من الرأي العام.

وأكد أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة بصورة يعاقب عليها القانون، مشددًا على أهمية التعامل معها بما يحافظ على النسيج المجتمعي المصري.