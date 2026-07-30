وزير البترول : لدينا القدرة على توفير إمدادات الغاز لجميع قطاعات الدولة

أكد كريم بدوي وزير البترول، أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء للتعرف على احتياجات الطاقة المطلوبة لتوليد الكهرباء والتعرف على احتياجات القطاعات المختلفة من الغاز .



وقال بدوي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" نعمل على زيادة مصادر الحصول على الغاز عبر الخطوط ونسعى لتنويع شحنات الغاز من مصادر مختلفة لتأمين الاحتياجات من الطاقة ".

وتابع كريم بدوي :" لدينا 4 سفن تغييز في مصر واحدة في ميناء دمياط و 3 سفن في العين السخنة".

وأكمل كريم بدوي :" لدينا القدرة على توفير إمدادات الغاز لمختلف قطاعات الدولة ".