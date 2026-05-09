فن وثقافة

حميد الشاعري يحتفل بعودة شيرين عبد الوهاب للغناء

سعيد فراج

نشر الفنان حميد الشاعرى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحتفل فيه بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب الى الساحة الفنية بعد فترة غياب.

وعلق حميد الشاعري : « شيرين رجعت بجد».

وجاءت تعليقات الجمهور على حميد الشاعري منها: «يارب تعمل معاها شغل يا كابو كلمها وخليك جنبها واعملوا شغل سوا هتكسروا الدنيا»، «عقبال مانشوفلكم أغنية مع بعض»، «حسيتها توزيع حضرتك مش عارفه ده اقتباس ولا إيه؟!». 

عودة شيرين عبد الوهاب 

خطفت النجمة شيرين عبد الوهاب أنظار جمهورها ومحبيها بعد ظهورها الأخير في جلسة تصوير جديدة وُصفت بالاستثنائية، وذلك تمهيدًا لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «تباعاً تباعاً»، والتي تأتي استمرارًا لحالة النشاط الفني التي تعيشها خلال الفترة الحالية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة «الحضن شوك»، والتي حصدت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية المختلفة.

وظهرت شيرين خلال جلسة التصوير بإطلالة مختلفة جمعت بين البساطة والرقي، في أجواء اتسمت بالغموض والإحساس الدرامي، وهو ما اعتبره جمهورها انعكاسًا للحالة الفنية الجديدة التي تستعد لتقديمها من خلال الأغنية المنتظرة. وقد لاقت الصور انتشارًا واسعًا فور تداولها، حيث عبّر المتابعون عن حماسهم الكبير لسماع العمل الجديد، مؤكدين أن شيرين دائمًا ما تنجح في خطف الأنظار سواء بصوتها أو بحضورها المختلف.

وتُعد «تباعاً تباعاً» ثاني تعاون يجمع شيرين عبد الوهاب مع شركة Sony Music Middle East خلال أقل من أسبوعين، في خطوة تعكس عودة قوية ومكثفة للساحة الغنائية، وسط توقعات بأن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، خاصة مع حالة الترقب التي يعيشها جمهورها في الوطن العربي.

الأغنية الجديدة تحمل توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، الذي يُعد واحدًا من أبرز صناع الأغنية في السنوات الأخيرة، بينما يتولى مهمة التوزيع والميكس الموسيقي الموزع المعروف توما، وهو التعاون الذي يرفع سقف التوقعات حول العمل المنتظر، نظرًا للنجاحات الكبيرة التي حققها الثلاثي في أعمال سابقة.

ويبدو أن شيرين تسعى من خلال «تباعاً تباعاً» إلى تقديم لون غنائي مختلف يحمل مشاعر وإحساسًا جديدًا، وهو ما ألمحت إليه الأجواء البصرية الخاصة بجلسة التصوير، التي اعتمدت على طابع سينمائي جذاب وإخراج بصري يعكس حالة من العمق العاطفي والتجدد الفني.

ويأتي هذا النشاط الفني بعد فترة شهدت تفاعلًا كبيرًا مع عودة شيرين إلى جمهورها بأعمال جديدة، حيث يترقب عشاقها طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، مؤكدين عبر مواقع التواصل أن صوتها ما زال قادرًا على ملامسة المشاعر وصناعة حالة فنية خاصة لا تشبه أحدًا.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الأغنية وحملة الترويج الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حالة الزخم التي صاحبت الإعلان الأول عنها، لتواصل شيرين عبد الوهاب تأكيد مكانتها كواحدة من أهم الأصوات الغنائية في العالم العربي.

