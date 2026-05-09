مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص

تحدث المطرب والملحن أحمد زعيم عن مصير أغنية “مبقتش أنام” التى قام بتسجيلها الفنان هاني شاكر قبل فترة قصيرة من رحيلة وتحديدا قبل سفره الى فرنسا. 

وقال أحمد زعيم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "الأغنية باسم الفنان الراحل هاني شاكر ومن حقه وبالتالى سأقوم بتسليمها الى ابنه شريف بعد أن انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة عليها حيث كان من تسجيلها قبل سفر هاني شاكر الى العلاج. 

وأضاف أحمد زعيم : كان هناك بعض المراحل التى مرت بها الأغنية أثناء فترة سفر هاني شاكر للعلاج وتم الانتهاء من كافة مراحلها فى الفترة الأخيرة ومن المقرر ان أقوم بتسليمها الى ابنه شريف كونه له حرية التصرف فيها. 

وكشف الملحن والمطرب أحمد زعيم، تفاصيل الساعات الأخيرة في المسيرة الفنية للفنان الكبير هاني شاكر، وذلك عقب رحيله، مؤكدًا أنه كان يعمل على أغنية جديدة بعنوان “مبقتش أنام” تم تسجيلها بالفعل قبل سفره إلى الأردن لإجراء عملية جراحية.

وقال زعيم، مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن الأغنية كانت في مراحلها النهائية من المكس والماستر، مشيرًا إلى أن هاني شاكر كان حريصًا على متابعة العمل بنفسه رغم حالته الصحية، وطلب الاستماع إليها قبل اكتمالها.

وأضاف أن الفنان الراحل أبدى حماسًا كبيرًا للأغنية، واتفق على الحضور إلى الاستوديو لاستكمال التفاصيل، إلا أن القدر لم يمهله لتحقيق ذلك، لافتًا إلى أن اليوم الذي كان من المقرر أن يحضر فيه شهد تدهور حالته الصحية.

وأوضح زعيم أن الأغنية من كلمات الشاعرة هالة الزيات، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وهندسة صوت ماهر صلاح، مؤكدًا أن العمل جاهز للطرح، لكن القرار النهائي يعود إلى أسرة الفنان الراحل، وعلى رأسهم نجله شريف شاكر.

وأشار إلى أن هاني شاكر ظل حتى أيامه الأخيرة مرتبطًا بفنه وجمهوره، حيث كان يتابع أعماله ويشارك في تفاصيلها الدقيقة، ما يعكس إخلاصه الكبير لمسيرته الفنية الممتدة.

ويُعد هاني شاكر أحد أبرز رموز الغناء العربي، حيث قدم خلال مشواره أكثر من 600 أغنية و29 ألبومًا، وترك إرثًا فنيًا ضخمًا سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره.

