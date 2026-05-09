هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

تحدث الفنان هشام عباس عن كواليس أدائه لتلاوة أسماء الله الحسنى والدعاء خلال مراسم جنازة هاني شاكر، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يكن مُرتبًا له مسبقًا.

وقال هشام عباس في تصريحات صحفية: “مكنتش محضر أعمل كدا.. الشيخ اداني المايك قالي ادعي معانا.. قولت الفاتحة وأسماء الله الحسنى”

وتابع" الموقف جاء بشكل عفوي خلال لحظات الجنازة، عندما طلب منه أحد المشايخ المشاركة في الدعاء أمام الحضور.

وأضاف أن المشهد كان مؤثرًا ومليئًا بالرهبة، وأنه استجاب بشكل تلقائي للدعاء وسط أجواء وداع أحد أبرز رموز الغناء في مصر والعالم العربي.

تشييع جثمان هاني شاكر

شهدت مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل هاني شاكر لحظات مؤثرة خلال دفنه بمقابر العائلة، حيث حرص الفنان هشام عباس على تلاوة ورد من الذكر وترديد أسماء الله الحسنى وسط أجواء من الحزن الشديد.

وجاءت هذه اللحظة خلال مراسم الوداع التي حضرها عدد كبير من نجوم الفن، في وداع أمير الغناء العربي، حيث تفاعل الحضور مع الذكر بالدعاء والدموع، في مشهد إنساني مؤثر.