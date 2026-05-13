إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

زف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد خبر سار لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة في نهائي الكنفدرالية يوم السبت المقبل

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" خبر سعيد لكل الزمالكوية، بيزيرا جاهز بنسبة 100٪ لمباراة اتحاد العاصمة يوم السبت



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.