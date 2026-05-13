19 مايو | نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بالزاوية الحمراء وذلك يوم 19 مايو الجاري .

تفاصيل القضية



وكشف أمر الإحالة أن المتهم "ع . م " استعرض القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى ماديا به، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا لفرض السيطرة على المجني عليه.



تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بالأسلحة النارية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين جارين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بسبب خلافات الجيرة، أقدم فيها المتهم على إطلاق النار صوب المجني عليه فأصابه برش خرطوش بالذراع الأيسر مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بلغت نسبته نحو 5%.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.