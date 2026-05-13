قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم
نائب إيراني: أمريكا وإسرائيل يخططان لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد طهران
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
الإسكان: تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة ضمن سكن لكل المصريين ومتابعة التمويل العقاري للمستفيدين
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعليم مطروح تحذر الطلاب وأولياء الأمور
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. أحمد دومة يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع
فلكيا.. أول أيام عيد الأضحى 2026.. ووقفة عرفات في هذا الموعد
ترامب يدرس تغيير اسم العملية العسكرية ضد إيران إلى “المطرقة الثقيلة”.. ما السبب؟
الولاية الـ51.. ترامب ينشر خريطة جديدة لفنزويلا عليها العلم الأمريكي
الوزير: إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«صناعة النواب» تراجع الاستراتيجية الصناعية المحدثة لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة الصناعة بمجلس النواب ، تعقد اللجنة برئاسة النائب مهندس أحمد بهاء شلبي، جلسة استماع يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، لمناقشة الاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وبمشاركة الجهات المعنية.

وقال النائب مهندس أحمد بهاء شلبي، إن مراجعة الاستراتيجية الصناعية المحدثة ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل هي تجسيد لدورنا في ضمان أن تكون السياسات التنفيذية متسقة مع طموحات الدولة المصرية.

وتابع شلبي: نحن نسعى من خلال هذا الحوار مع وزارة الصناعة إلى تذليل كافة العقبات أمام المنتج المحلي، وتحويل التحديات الراهنة إلى آفاق جديدة للتوسع الصناعي، بما يدعم ركائز النمو المستدام وفتح فرص حقيقية للتشغيل.

وتأتي الجلسة في أعقاب إعلان تحديث الاستراتيجية الصناعية خلال الأسبوع الجاري، وفي إطار حرص اللجنة على الاطلاع على مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، وآليات تنفيذها، ومدى قدرتها على تحقيق نقلة فعلية في معدلات الإنتاج الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:
• مستهدفات الاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات التنفيذ.
• سياسات تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي.
• التوسع في الصناعات ذات الأولوية والقيمة المضافة.
• خطط تحفيز التوسع في الطاقات الإنتاجية القائمة ورفع كفاءة التشغيل الصناعي.
• المبادرات والآليات المستهدفة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة.
• آليات جذب الاستثمارات الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.
• التحديات المرتبطة بالطاقة والتمويل والإجراءات الصناعية.
• خطط تعزيز الصادرات الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري.

وأكدت اللجنة أن جلسات الاستماع تأتي في إطار تعزيز الحوار المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم الوصول إلى سياسات صناعية أكثر كفاءة وفاعلية ترتبط بمستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.

وتواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب عقد اجتماعاتها وجلسات الاستماع لمتابعة مختلف الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي، ودعم السياسات الهادفة إلى تحقيق نمو صناعي مستدام وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

جلسة استماع الاستراتيجية الصناعية المحدثة تعميق الصناعة المحلية المنتج المحلي التحديات الراهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

100 ألف شقة إيجار من الدولة .. اعرف التفاصيل والفئات المُستحقة

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

مضيق هرمز

قبل زيارة ترامب .. اتفاق «أمريكي ـ صيني» مُفاجئ بشأن مضيق هرمز

ترشيحاتنا

الحج السياحي

لرحلة آمنة وسهلة ومنظمة.. نصائح مهمة من غرفة السياحة للحجاج

رئيس "خارجية الشيوخ"

رئيس خارجية الشيوخ: مشاركة الرئيس بقمة أفريقيا - فرنسا تعكس التزام مصر بدعم الاستقرار بالقارة

"معلومات الوزراء" :465 ميون وظيفة ارتبطت بالتجارة الدولية خلال عام 2024

"معلومات الوزراء" :465 ميون وظيفة ارتبطت بالتجارة الدولية خلال عام 2024

بالصور

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فستان غير تقليدي.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟.. خبراء يفسرون الظاهرة الشائعة

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد