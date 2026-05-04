قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: تل أبيب مستعدة للعودة للقتال وتنتظر الضوء الأخضر من أمريكا
سقوط مدوٍ .. انهيار الأوفر برايس لـ 650 ألف جنيه | شعبة السيارات تكشف مفاجأة
هل انتهكت إيران الهدنة بقصف الإمارات ؟ ترامب يهرب من سؤال صادم
ترامب : لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
ترامب : إيران هاجمت سفنًا دولية .. وحان وقت انضمام كوريا الجنوبية لتحالف أمن الملاحة
خلل حقيقي.. مصطفى بكري: صاحب المعاش كان بياخد 1000 جنيه بقوا 1800 بس
لقاء سويدان تكشف تفاصيل رحلتها مع العصب السابع
وزير الآثار يدشن محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير | صور
أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب
شعبة المصورين: تطبيق نظام جديد لتغطية الفعاليات الكبرى بدءًا من جنازة هاني شاكر
مسئول عسكري إيراني: أحداث الفجيرة نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة النواب توافق على موازنة دعم صناعة السيارات بـ3.5 مليار جنيه

المهندس أحمد بهاء شلبي
المهندس أحمد بهاء شلبي
فريدة محمد

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة.

واستهلت اللجنة مناقشاتها ببحث مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث أكدت على أهمية الدور المحوري للصندوق في دعم توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، أشار رئيس اللجنة إلى أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات لم يكن جاذبًا بالقدر الكافي حتى الآن، وهو ما انعكس في عدم استهلاك مخصصات المبادرات وفقًا للمستهدفات المحددة، رغم أن حجم الدعم المخصص للبرنامج يصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه، بما يستدعي إعادة النظر في تصميم البرنامج وآليات تنفيذه.

وأكدت اللجنة على ضرورة مراجعة البرنامج ليصبح أكثر طموحًا وفاعلية، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن كفاءة استخدام المخصصات وتعظيم العائد منها.

كما شددت اللجنة على أن السوق المصري يمتلك مقومات للوصول إلى حجم طلب سنوي يقترب من نصف مليون سيارة ركوب، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للنمو، في إطار رؤية متوازنة لتعميق الصناعة.

وأكدت اللجنة في هذا الإطار على ضرورة تضمين بُعد تصديري واضح في البرنامج، يتماشى مع مستهدفات زيادة القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق ميزان تجاري متوازن لهذا القطاع الحيوي، وتجنب الضغوط على العملة الأجنبية مع نمو حجم السوق.

وقد وافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

كما واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروعي موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومعهد التبين للدراسات المعدنية، حيث أكدت على الأهمية الاستراتيجية للدور الذي تقوم به كل منهما في دعم منظومة الصناعة، سواء من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية أو تعظيم العائد التطبيقي للبحث العلمي وربطه باحتياجات القطاع الصناعي.

وفي هذا الإطار، أشارت اللجنة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم شاملة للدور المؤسسي لكلا الجهتين، بما يحقق التكامل بينهما ويعظم الاستفادة من مواردهما وإمكاناتهما، في ضوء مستهدفات تطوير القطاع الصناعي.

وقررت اللجنة إرجاء التصويت على مشروعي الموازنة، لحين استيفاء عدد من البيانات والدراسات اللازمة، بما يمكنها من صياغة رؤية متكاملة بشأن إعادة تنظيم وتطوير هذه الجهات من حيث التبعية والاختصاصات، وإعادة ضبط مستهدفاتها بما يضمن تحقيق أثر فعلي على القطاع الصناعي.

لجنة الصناعة مجلس النواب المهندس أحمد بهاء شلبي صناعة السيارات لجنة الصناعة بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

النادي الأهلي

رحيل مهاجم سوبر من الأهلي بعد نهاية الدوري

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشريعة أسست لنظرة متوازنة إلى المال باعتباره وسيلة للعبادة

الطلاق

أحمد كريمة يعلق على مشروعية طلب الزوجة الطلاق قضاءً بعد 6 أشهر زواج

الدكتور عبد الله الشاذلي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور عبد الله الشاذلي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

بالصور

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تييري فريمو : مهرجان كان يواصل التجديد بالأعمال والأسماء والموضوعات المقدمة

تييري فريمو
تييري فريمو
تييري فريمو

أسعار بى واى دى F3 موديل 2015 المستعملة في مصر

بي واي دي F3
بي واي دي F3
بي واي دي F3

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد