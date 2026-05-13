قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز أخذ قرض بفائدة لشراء الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
محمد صادق إسماعيل: الشراكة المصرية الأوغندية تمتد لملفات التنمية والأمن في أفريقيا
بـ25 طعنة.. القبض على صاحب شركة هشم رأس زوجته في بدر
رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية
خلال زيارة ترامب إلى بكين.. ديمقراطيون بالكونجرس يضغطون لإتمام صفقة أسلحة ضخمة لتايوان
مدرسة خاصة تلزم الأهالي بدفع مصروفات العام القادم بزيادة 40 ألف جنيه..والتعليم تحقق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة بكين بين ترامب وشي.. التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي على طاولة التوتر العالمي

ترامب ونظيره الصيني
ترامب ونظيره الصيني
القسم الخارجي

تنطلق القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء في العاصمة الصينية بكين، في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ زيارة ترامب خلال ولايته الأولى عام 2017، وسط أجواء دولية مشحونة بالتوتر السياسي والاقتصادي.

وتأتي القمة؛ في ظل تصاعد الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد سنوات من الحرب التجارية والمنافسة التكنولوجية والتوترات العسكرية، إضافة إلى تداعيات الحرب على إيران وأزمة تايوان التي ألقت بظلالها على جدول المباحثات.

وكان من المقرر عقد اللقاء في وقت سابق، إلا أن التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران أدى إلى تأجيله، قبل أن تُختصر الزيارة الحالية إلى يومين فقط.

التجارة والاقتصاد 

يتصدر ملف العلاقات التجارية أجندة القمة، بعد سنوات من تبادل الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين.

وكانت بوادر التهدئة قد بدأت خلال اجتماع أكتوبر الماضي، حين اتفق الجانبان على هدنة مؤقتة في الحرب التجارية التي رفعت خلالها الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية إلى 145%.

وترى الإدارة الأمريكية أن السياسات الصينية المتعلقة بالأسواق والتكنولوجيا أسهمت في اتساع العجز التجاري، بينما تعتبر بكين أن الضغوط الأمريكية تمثل تهديداً مباشراً لنمو اقتصادها الذي يعاني تباطؤاً منذ جائحة كورونا.

وتسعى واشنطن إلى تحقيق اختراق اقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مرافقة مسؤولين من كبرى الشركات الأمريكية للرئيس ترامب خلال الزيارة.

في المقابل، تعمل الصين على تمديد الهدنة التجارية، والحفاظ على وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على صادراتها.

صفقات كبرى للطيران والطاقة والزراعة

وتبحث بكين مع شركة Boeing إبرام صفقة ضخمة لشراء نحو 500 طائرة من طراز “737 ماكس” وطائرات عريضة البدن، في أول طلبية صينية كبيرة للشركة منذ عام 2017.

كما تشمل المباحثات زيادة واردات الصين من المنتجات الأمريكية، وفي مقدمتها فول الصويا، ولحوم الأبقار والدواجن، إضافة إلى الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

وتناقش القمة أيضاً، اتفاقاً طويل الأمد، يمنح الولايات المتحدة وصولاً أوسع إلى المعادن النادرة التي تدخل في الصناعات التكنولوجية والعسكرية.

إيران تضغط على أجندة القمة

ويحضر ملف الحرب على إيران بقوة في المباحثات، إذ تخشى الصين، بوصفها أكبر مستورد للنفط الإيراني، من تداعيات أي ركود اقتصادي عالمي قد ينعكس على صادراتها ونموها الاقتصادي.

في المقابل، تعتزم واشنطن إثارة قضية استمرار مشتريات الصين من النفط الإيراني، وسط مطالب أمريكية بأن تلعب بكين دوراً دبلوماسياً أكثر فاعلية في احتواء الأزمة.

تايوان.. الملف الأكثر حساسية

ويبقى ملف تايوان من أكثر القضايا تعقيداً بين الجانبين، بعدما وصفه وزير الخارجية الصيني وانج يي بأنه “أكبر مصدر للخطر” في العلاقات الصينية الأمريكية.

وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها، متعهدة باستعادتها “بكل الوسائل الممكنة”، فيما تواصل الولايات المتحدة دعم الجزيرة عسكرياً وتسليحها.

وتشير تقارير إلى أن واشنطن علّقت مؤقتاً صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار قبيل القمة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتخفيف التوتر مع الصين.

سباق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

ويبرز الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الرئيسية في القمة، في ظل التنافس المتسارع بين البلدين على قيادة التكنولوجيا العالمية.

وتسعى الصين إلى التوصل لإطار تعاون ينظم معايير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما يدفع الجانب الأمريكي نحو إنشاء قنوات اتصال تمنع تحول التنافس التكنولوجي إلى مواجهة مباشرة.

خلافات مستمرة حول الملف النووي

وفي ملف الأمن الاستراتيجي، تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل فتح حوار مع الصين بشأن الأسلحة النووية، غير أن بكين لا تزال متحفظة تجاه هذه المباحثات.

وبحسب تقارير، أبلغت الصين الجانب الأمريكي بشكل غير رسمي بأنها لا ترى حالياً جدوى من الدخول في مفاوضات نووية موسعة.

قمة قد تعيد تشكيل المشهد العالمي

ويرى مراقبون أن نتائج قمة ترامب وشي لن تقتصر على مستقبل العلاقات الثنائية فحسب، بل ستمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتكنولوجيا والتوازنات الدولية.

وبين احتمالات التهدئة أو التصعيد، تتجه أنظار العالم إلى بكين، حيث قد تسهم هذه القمة في إعادة رسم ملامح المنافسة الدولية خلال السنوات المقبلة.

دونالد ترامب شي جين بينج الصين رئيس أمريكي بكين العاصمة الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

الواقعة

كشف حقيقة التعدي على شخص وأسرته أثناء تنفيذ حكم قضائي بتسليمه قطعة أرض بأسيوط

أوتاكا وهدير- أرشيفية

بطل التريند الحرام..أوتاكا من الكوكايين لغسل الأموال

جثة

مصرع مقاول دهسه سوداني بميكروباص في كرداسة

بالصور

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد