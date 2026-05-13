بعد الإفراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه

احتفل البلوجر محمد عبد العاطي، بزواجه، في أجواء عائلية، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

تفاصيل إطلالة زوجة محمد عبد العاطى..

ونشر عبد العاطى لقطات من عقد قران البلوجر محمد عبد العاطي، وذلك عبر حسابه الشخصي موقع إنستجرام.

وظهرت زوجة عبد العاطى بفستان بسيط و انيق اتسم بقماش الستان الابيض الكب، و قامت برفع شعرها .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة بطريقة جذابة التي تتناسب مع ظهورها.

أنهى محامي البلوجر محمد عبد العاطي، إجراءات الإفراج عنه من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال وذلك عقب التأكد من كونه ليس مطلوبًا للحبس على ذمة قضايا أخرى.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها لتخفيف الحكم على البلوجر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء من سنتين إلى 3 شهور وتغريمه 100 الف جنيه.