الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

البلوجر محمد عبد العاطي ينهي إجراء الإفراج عنه بعد قضاء فترة العقوبة بتهمة نشر فيديوهات خادشة

رامي المهدي

أنهى محامي البلوجر محمد عبد العاطي، إجراءات الإفراج عنه من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال وذلك عقب التأكد من كونه ليس مطلوبًا للحبس على ذمة قضايا أخرى.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها لتخفيف الحكم على التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء من سنتين إلى 3 شهور وتغريمه 100 الف جنيه.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد قرار المحكمة حيث اصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

أجرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.

في السياق ذاته، أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض القرار على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت التحفظ على أمواله، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية المتهم فيها محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ويعمل ممثلًا، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي يتابعها نحو 606 آلاف مشترك.

وأصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض الأمر على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت قرار التحفظ على أمواله ضمن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية.

محمد عبد العاطي نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال

