قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة حلوى العيد كائن بدائرة قسم شرطة المرج .



وضبط بداخله (6,355 طن "دقيق ، سكر، عسل جلوكوز، زبدة، مسلى، زيت طعام، ألوان صناعية" بدون مستندات دالة مصدرها – 1,105 طن حلوى مصنعة من خامات "مجهولة المصدر"– 640 عبوة حلوى جافة "كعك، بسكويت، غريبة" مصنعة من خامات "مجهولة المصدر" ومدون على كمية منها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة – ماكينات التصنيع) تمهيداً لطرح المنتج للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





