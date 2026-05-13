في الذكرى الـ50 لرحيله.. مدحت العدل يكشف تفاصيل مسرحية جديدة عن عبد الحليم حافظ

أعلن السيناريست مدحت العدل عن استعداده لتقديم عمل مسرحي جديد يتناول قصة حياة عبد الحليم حافظ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «أم كلثوم»، مؤكدًا أن المشروع الجديد يحمل طابعًا مختلفًا ويأتي تكريمًا لمسيرة العندليب الفنية والإنسانية.

وكشف مدحت العدل، خلال تصريحات إذاعية، أنه يعمل حاليًا على التحضيرات الخاصة بالمسرحية التي تحمل عنوان «حليم: آخر زمن الرومانسية»، مشيرًا إلى أنه يطمح لتقديم عرض يليق باسم وقيمة عبد الحليم حافظ، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي لا يزال يحظى بها حتى الآن.

وأوضح العدل أن عرض المسرحية من المقرر أن يتزامن مع الذكرى الـ50 لرحيل العندليب الأسمر، مؤكدًا أن العمل لن يكون مجرد استعراض لمسيرته الفنية فقط، بل سيتناول أيضًا الجوانب الإنسانية والمحطات المؤثرة في حياته التي صنعت منه رمزًا خالدًا في تاريخ الغناء العربي.

وأشار إلى أن عبد الحليم حافظ لم يكن مجرد مطرب ناجح، بل حالة فنية وإنسانية خاصة استطاع من خلالها أن يترك بصمة مختلفة في قلوب الجمهور، وهو ما يجعله مادة ثرية لتقديمها على خشبة المسرح بشكل درامي وغنائي مميز.

وأضاف أن النجاح الذي حققته مسرحية «أم كلثوم» شجعه على خوض تجربة جديدة في المسرح الغنائي، خاصة بعد ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها العمل من الجمهور والنقاد، مشيرًا إلى أن تلك التجربة أكدت وجود اهتمام كبير بهذا النوع من العروض الفنية.

وكانت مسرحية «أم كلثوم» قد تناولت رحلة صعود كوكب الشرق من إحدى قرى محافظة الدقهلية إلى أن أصبحت واحدة من أهم وأشهر المطربات في العالم العربي، كما استعرضت تأثيرها الفني الكبير ومكانتها الاستثنائية في تاريخ الموسيقى العربية.

وضم فريق عمل المسرحية عددًا من الأسماء البارزة، حيث جاءت من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج أحمد فؤاد، وألحان وإخراج موسيقي لإيهاب عبد الواحد، إلى جانب التأليف والتوزيع الموسيقي لخالد الكمار، فيما تولت إسراء طاهر مهمة المنتج التنفيذي، وآية العدل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق.

ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن تفاصيل أكثر تخص أبطال مسرحية «حليم: آخر زمن الرومانسية» وموعد عرضها الرسمي، وسط حالة من الترقب بين جمهور عبد الحليم حافظ ومحبي المسرح الغنائي في مصر والعالم العربي.