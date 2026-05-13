الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح: الزمالك قادر على حصد الكونفدرالية.. والجمهور لا يمثل ضغطًا على اللاعبين

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، ثقته في قدرة الفريق الأبيض على التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مشيدًا بالأجواء الحالية داخل الفريق وروح اللاعبين مع الجهاز الفني.

وقال “صلاح”، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "زمان كنا بندعم الأهلي، والأهلي كان بيدعمنا، وكنا نحضر التدريبات معًا قبل البطولات المهمة، وأتمنى أن تعود هذه الأيام مرة أخرى".

وأضاف: "الزمالك منح الأمل لاتحاد العاصمة بسبب الفرص التي أهدرها في مباراة الذهاب، لكن الأمور ما زالت في يد الزمالك، وأشعر أن الفريق سيفوز بفارق هدفين".

وتابع: "البعض يتصور أن الضغط سيكون على لاعبي الزمالك، لكن العكس هو الصحيح، فجمهور الزمالك لا يمثل ضغطًا على لاعبيه، ومعتمد جمال قرأ اتحاد العاصمة بشكل جيد، وأرى أن المباراة ستكون في صالح الفريق الأبيض".

وأشار إلى الضغوط التي يواجهها الجهاز الفني، قائلًا: "هناك ضغط على معتمد جمال، والدليل أنه حاول الخروج بأفضل شكل ممكن في مباراة الذهاب، ولعب بطريقة لم نكن نتوقعها".

وواصل تصريحاته: "هناك روح قوية بين اللاعبين ومعتمد جمال، وكل لاعب أصبح يرغب في التضحية، وظهر ذلك في أداء محمد شحاتة، كما أن عمر جابر يريد المشاركة رغم الإصابة".

وأضاف: "من وجهة نظري، الأفضل أن يبدأ الزمالك بمحمد إسماعيل وحسام عبد المنعم والونش في خط الدفاع، مع الاعتماد على التحولات الهجومية، خاصة في ظل امتلاك لاعبين سريعين مثل شيكو بانزا وبيزيرا إلى جانب عدي الدباغ".

وواصل: "قلقان من الهجمات المرتدة لاتحاد العاصمة، ولذلك لا يجب أن يفتح الزمالك خطوطه، وعليه تقسيم المباراة بشكل جيد ومحاولة التسجيل خلال أول نصف ساعة، لأن اتحاد العاصمة إذا اندفع هجوميًا سيترك مساحات وثغرات دفاعية كثيرة".

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "دفاع اتحاد العاصمة متواضع، وظهر ذلك في مباراة الذهاب، وأتمنى أن يكون الزمالك صاحب الفعل وليس رد الفعل خلال اللقاء".

