محمد عبدالله: مصر حزينة على الإسماعيلي.. ومُحاسبة المسئولين ضرورة لإنقاذ الدراويش

أكد محمد عبدالله نجم الكرة المصرية السابق، أن الشارع المصري بأكمله يشعر بحالة من الحزن تجاه ما يمر به نادي الإسماعيلي، في ظل التراجع الكبير الذي يعانيه الفريق وتعرضه لخطر الهبوط رغم تاريخه العريق.

وشدّد «عبدالله» في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي كريم سعيد، على ضرورة محاسبة كل من تسبب في الأزمات المتلاحقة التي ضربت النادي خلال السنوات الماضية، مُنتقدًا إدارات الإسماعيلي السابقة، ومؤكدًا أن العديد من أعضاء مجالس الإدارة كانوا يسعون وراء المناصب أكثر من اهتمامهم بمصلحة النادي.

أزمة النادي الإسماعيلي

وأشار إلى أن الإسماعيلي يعاني من ضعف الموارد المالية، إلى جانب أخطاء التعاقد مع لاعبين بمبالغ باهظة، وهو ما دفع النادي ثمنه بشكل واضح في الوقت الحالي.

وأضاف أن الإسماعيلي الذي كان دائمًا مصنعًا للنجوم ومصدرًا بارزًا لإخراج العديد من الناشئين المميزين، أصبح الآن غير قادر على مجاراة أندية الدوري هذا الموسم، وهو ما يعكس حجم الأزمة.

وعلى صعيد آخر، تحدث محمد عبدالله عن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، مؤكدًا أن شيكو بانزا يمثل ورقة رابحة للفريق الأبيض، كما طالب بأن يبدأ الزمالك المباراة بطريقته المعتادة 4-3-3، مع ضرورة الدفع ببيزيرا في التشكيل الأساسي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.