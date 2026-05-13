مسئول سابق في وزارة الدفاع البريطانية: «ستارمر» مُتمسك بمنصبه ولن يستقيل رغم الضغوط

علق نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في وزارة الدفاع البريطانية، على استقالة عدد من الوزراء في حكومة كير ستارمر، قائلا إنه لا يظن أن أي شخص يعلم ما الذي سيقوم به كير ستارمر، وعلى الأقل هو نفسه لا يعلم ما الذي سيفعله، هو الآن يحاول الالتزام بموقفه والبقاء في موقعه كرئيس للوزراء، على الرغم من الحقيقة المتمثلة في أن كثيرًا من أعضاء البرلمان فقدوا الثقة به.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا سيجعل ستارمر، بصورة متزايدة، أقل شعبية بين البريطانيين، وهو متهم بعدم الاستماع إلى قاعدته الانتخابية وإلى الناس بصفة عامة، وفي السياسة البريطانية، إذا فقدت الثقة، ليس فقط بين ناخبيك، ولكن على وجه الخصوص داخل البرلمان، فعادةً ما تقدم استقالتك، إدراكًا منك لحجم الأزمة، وتغادر بصورة تحفظ كرامتك السياسية.

أشار إلى أنه فيما يبدو، فإنه سيستمر في منصبه بعناد، على الرغم من مطالبات الناس بذلك، وبغض النظر عن الصراع الدائر داخل حزب العمال وبين ناخبيه في البلاد.