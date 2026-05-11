قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة
غواصات الصواريخ الباليستية.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني
إيران تهدد الولايات المتحدة ضمنيا: سنرد على أي عدوان وسيفاجأون
برلماني: مشاركة السيسي بقمة أفريقيا فرنسا تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية بالقارة
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
رسالة من السفير التركي بالقاهرة إلى بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر
كامل الوزير: الرئيس السيسي حول مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات
شاهد الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة قبل رحيله
ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس .. احمِ نفسك من حر الصيف
بالأسماء .. محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات كبيرة لقيادات المراكز والأحياء
بتكلّمي مين على التليفون .. القصة الكاملة لقتل جزار زوجته في شبرا الخيمة
فتحي سند ناعيًا عبد الرحمن أبو زهرة : وداعًا المعلم سردينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو حزب العمال البريطاني: إضعاف الحزب يؤدي تلقائيا إلى صعود اليمين المتطرف في بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا
عادل نصار

قال كايد عمر عضو حزب العمال البريطاني، إنّ هناك عوامل متعددة تقف خلف التحولات السياسية الأخيرة في بريطانيا، مشيراً إلى أن الانتخابات العامة التي حقق فيها حزب العمال فوزاً كاسحاً عام 2024 جرت قبل اندلاع حرب غزة، وهو ما ساهم آنذاك في حصول الحزب على دعم واسع من المسلمين في بريطانيا، الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين ناخب.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تجاه القضية الفلسطينية والحرب في غزة أدت إلى تراجع تأييد المسلمين لحزب العمال.

ولفت إلى أن أحزاباً أخرى، وعلى رأسها حزب الخضر، استثمرت هذا الملف خلال الانتخابات المحلية الأخيرة عبر استخدام رموز داعمة لفلسطين والتأكيد على تأييدها للقضية الفلسطينية بهدف استقطاب أصوات المسلمين.

وأضاف عضو حزب العمال البريطاني أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة أظهرت تحول غالبية أصوات المسلمين نحو حزب الخضر، الأمر الذي ساهم في إضعاف حزب العمال وخسارته أكثر من 1400 مقعد بلدي على مستوى بريطانيا، إلى جانب صعود اليمين المتطرف وحزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج.

وذكر أن إضعاف حزب العمال يؤدي تلقائيا إلى صعود اليمين المتطرف في بريطانيا، مشيرًا إلى أنّ ما جرى في بريطانيا يشبه إلى حد كبير ما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، حين عبّر الناخبون عن غضبهم من مواقف الرئيس جو بايدن تجاه حرب غزة.

حزب العمال البريطاني حزب الخضر حزب الإصلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

محافظ الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

تجاعيد الاذن

طبيب يكشف .. هل تجعيدة الأذن علامة خفية على أمراض القلب؟

بالصور

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طبيب يكشف .. هل تجعيدة الأذن علامة خفية على أمراض القلب؟

تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد