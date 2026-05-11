بتصميم فائق الخفة .. جوجل تزيح الستار عن "Fitbit Air"

كشفت شركة جوجل رسمياً عن سوارها الذكي الجديد "Fitbit Air"، والذي يمثل رؤية الشركة المستقبلية للأجهزة الرياضية التي تجمع بين الوزن الخفيف والأداء التقني المتطور، حيث نجحت جوجل في دمج مستشعرات دقيقة داخل تصميم "نحيف" للغاية يستهدف المستخدمين الباحثين عن الأناقة والراحة المطلقة أثناء النوم والتمارين الرياضية الشاقة.

تصميم ثوري وبنية خفيفة كالريشة

تتميز "Fitbit Air" بهيكل مصنع من مواد مركبة متطورة تمنحها وزناً لا يكاد يشعر به المستخدم على معصمه، مع شاشة من نوع "OLED" منحنية تدعم ميزة العرض الدائم وتقدم وضوحاً استثنائياً في ضوء الشمس المباشر.

وحرصت جوجل في هذا الإصدار على إلغاء الأزرار الفيزيائية التقليدية والاعتماد كلياً على اللمس والاستجابة الاهتزازية، مما يمنح السوار مظهراً انسيابياً جذاباً يتناسب مع كافة الأذواق والمناسبات.

مستشعرات طبية متقدمة بدعم الذكاء الاصطناعي

تعتمد التقنية الحيوية داخل السوار على جيل جديد من مستشعرات "Google الماركة"، والتي تتيح مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب، وتحليل مستويات التوتر عبر تقنية الجلد الجلفاني، بالإضافة إلى تتبع جودة النوم بدقة متناهية.

ويدمج السوار ميزات الذكاء الاصطناعي من "Gemini" لتقديم نصائح صحية مخصصة لكل مستخدم بناءً على نشاطه اليومي، مما يحول السوار من مجرد أداة قياس إلى مدرب رياضي خاص يعمل على مدار الساعة.

Fitbit Air

بطارية تدوم طويلاً وتكامل مع منظومة أندرويد

تفوقت جوجل في إدارة الطاقة بجهاز "Fitbit Air"، حيث تستطيع البطارية الصمود لمدة تصل إلى 10 أيام من الاستخدام المتواصل، مع دعم تقنية الشحن السريع التي تمنح الجهاز طاقة كافية ليوم كامل في غضون دقائق.

ويوفر السوار تكاملاً عميقاً مع هواتف أندرويد وخدمات "Google Workspace"، مما يسمح باستقبال التنبيهات الذكية، والتحكم في الموسيقى، والرد السريع على الرسائل، مع دعم كامل لخرائط جوجل ونظام تحديد المواقع "GPS" المدمج.

خاتمة

يمثل إطلاق "Fitbit Air" خطوة استراتيجية من جوجل لتعزيز سيطرتها على سوق الصحة الرقمية، حيث تراهن الشركة على أن "البساطة والذكاء" هما المفتاح لجذب المستخدمين في 2026، ومن المتوقع أن يحقق السوار نجاحاً كبيراً في السوق المصري والعربي كبديل عملي وأنيق للساعات الذكية الضخمة.