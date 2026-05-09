Fitbit Air بلا شاشة .. جوجل تراهن على Gemini مدرباً صحياً صوتياً

كشفت شركة جوجل عن ثورتها الجديدة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء بإطلاق سوار "Fitbit Air"، وهو جهاز فريد يأتي بدون شاشة تقليدية، معتمداً بشكل كلي على قدرات الذكاء الاصطناعي "Gemini" ليقوم بدور المدرب الصحي الشخصي الذي يتفاعل مع المستخدم عبر الصوت والنبضات الحسية.

فلسفة التصميم بدون شاشة

تبنت جوجل في جهازها الجديد توجهاً يهدف إلى تقليل التشتت الرقمي، حيث يتخلى "Fitbit Air" عن الشاشات الساطعة لصالح تصميم انسيابي خفيف الوزن يركز على جمع البيانات الحيوية بدقة فائقة. 

ويعمل الجهاز كـ "مستشعر صامت" يراقب الأنشطة البدنية، ومعدل ضربات القلب، وجودة النوم، ثم ينقل هذه البيانات لتحليلها فورياً عبر محرك الذكاء الاصطناعي "Gemini".

Gemini كمدرب صحي ذكي

يعتمد السوار الجديد على التكامل العميق مع نماذج Gemini اللغوية، مما يتيح للمستخدمين الحصول على نصائح صحية مخصصة بناءً على سياق يومهم. 

فبدلاً من قراءة الرسوم البيانية المعقدة، يقوم "Fitbit Air" بإرسال تنبيهات صوتية أو نصية عبر الهاتف تشرح للمستخدم -على سبيل المثال- سبب شعوره بالإجهاد وتقدم له حلولاً عملية فورية، مما يحول البيانات الجامدة إلى حوار تفاعلي ومفيد.

عمر بطارية استثنائي وتجربة غامرة

أتاح الاستغناء عن الشاشة لجوجل إطالة عمر البطارية بشكل كبير، مما يحل واحدة من أكبر مشكلات الساعات الذكية التقليدية.

كما يدعم الجهاز تقنيات استشعار متطورة تراقب درجة حرارة الجلد ومستويات الأكسجين، مع قدرة فائقة على فهم الأنماط السلوكية للمستخدم وتقديم تحفيزات ذكية لممارسة الرياضة في الأوقات المثالية بناءً على حالته البدنية الفعلية.

تراهن جوجل بـ "Fitbit Air" على مستقبل تكون فيه التكنولوجيا غير مرئية ولكنها حاضرة بقوة، فبينما يبتعد الجهاز عن الشاشات، فإنه يقترب أكثر من فهم احتياجات الإنسان بفضل ذكاء Gemini، مما قد يفتح الباب أمام جيل جديد من الأجهزة التي تهتم بالصحة النفسية والبدنية بعيداً عن صخب التنبيهات البصرية.

