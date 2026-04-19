تسريب منصة جوجل يكشف تصميم OnePlus Watch 4 ومواصفاتها قبل الإطلاق

كشف تسريب جديد عن ظهور ساعة OnePlus Watch 4 الذكية على منصة Google Play Console، في إشارة واضحة إلى اقتراب إطلاقها الرسمي عالميًا خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت القائمة المسربة أن الساعة تحمل رقم الطراز OPWWE261، وهو نفس الرقم الذي ظهر على علبة البيع بالتجزئة في صور سابقة تسرّبت عبر مواقع مثل Android Authority وNotebookcheck، ما يمنح هذه التسريبات قدرًا أعلى من المصداقية.

ويعد ظهور جهاز على Google Play Console خطوة معتادة قبل الإطلاق، لأنه يهدف إلى تجهيز التوافق مع خدمات جوجل وتطبيقات أندرويد المختلفة.

تصميم دائري بلمسة رياضية

أوضحت تقارير مثل GSMArena و9to5Google أن تسريب Play Console أكد التصميم العام للساعة، والذي يأتي بهيكل دائري مستوحًى من خطوط الساعات الرياضية الكلاسيكية، مع إطار معدني وحافة علوية أقرب إلى تصاميم بعض الساعات الفاخرة مثل Royal Oak لكن بصبغة تقنية عصرية.

وتظهر في الصور المسربة تاج جانبي (زر بارز) عند وضعية الساعة الثانية تقريبًا، مع أزرار إضافية مدمجة في الجهة اليمنى لإعطاء تحكم أفضل في التنقل داخل واجهة Wear OS. وتشير التسريبات إلى توفر خيارات عدة لأساور السيليكون باللونين الأسود والأخضر، إلى جانب نسخة بلمسة «تيتانيوم» قد تحمل اسم تسويقي مثل Evergreen Titanium في السوق العالمي.

مواصفات أساسية: معالج Snapdragon وشاشة عالية الدقة

بحسب قائمة Google Play Console، تأتي OnePlus Watch 4 مزودة بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 2 جيجابايت، مع شاشة بدقة 466×466 بكسل، وهي دقة تنسجم مع شاشة دائرية بحجم يقترب من 1.5 بوصة باستخدام لوحة AMOLED أو LTPO AMOLED كما ذكرت تسريبات سابقة.

ورغم أن القائمة لا تذكر اسم المعالج صراحة، فإن وجود تعريف Qualcomm SD439 مع أنوية Cortex‑A53 ومعالج رسوميات Adreno 504 يشير – وفق تحليل Gadgets360 وNotebookcheck – إلى أنه معالج Snapdragon Wear W5 / W5 Gen 1 المخصص للساعات الذكية.

هذا الجيل من المعالجات يعد قفزة عن الأجيال الأقدم من حيث استهلاك الطاقة والأداء، ما يعني – نظريًا – عمر بطارية أفضل وتجربة أكثر سلاسة في تشغيل واجهة Wear OS وتشغيل تطبيقات تتبع اللياقة والخرائط والإشعارات.

Wear OS 5 وبطارية كبيرة نسبيًا

تشير التسريبات كذلك إلى أن OnePlus Watch 4 ستعمل بنظام Wear OS 5.0 مباشرة من الصندوق، لتكون من أوائل الساعات التي تعتمد هذا الإصدار الجديد من نظام جوجل للأجهزة القابلة للارتداء.

ويرجّح تقرير Android Authority أن الساعة ستضم بطارية بسعة 646 ملي أمبير تقريبًا في هيكل قد يصل قطره إلى 47 مم في بعض الإصدارات، وهي سعة تُعتبر كبيرة في عالم الساعات الذكية، وتوحي بإمكانية الوصول ليومين من الاستخدام المتوسط أو أكثر – حسب طريقة الاستخدام وإعدادات الشاشة دائمًا تعمل (Always‑On).

كما تشير المعلومات إلى دعم مقاومة مياه وغبار بمعيار IP69، وهو مستوى أعلى من IP68 الشائع، ما يعني تحملًا أفضل للغمر والضغط ورش المياه القوية، ما يجعل الساعة مناسبة للنشاطات الرياضية القاسية والبيئات الصعبة.

تشابه مع Oppo Watch X3 واحتمال إعادة تسمية

من النقاط اللافتة في التحليلات أن عدة مصادر، بينها Gadgets360 وNotebookcheck، ترى أن OnePlus Watch 4 قد تكون في الواقع نسخة معاد تسميتها (Rebrand) من ساعة Oppo Watch X3، مع بعض التعديلات الطفيفة في التصميم الخارجي والبرمجيات.

يستند هذا الاحتمال إلى تشابه المواصفات: شاشة 1.5 بوصة بدقة 466×466، معالج Snapdragon W5، بطارية 646 ملي أمبير، ودعم Android 9 وما فوق للربط مع الهواتف، إلى جانب جدول زمني متقارب للإنتاج الكمي بدأ في مارس 2026 بحسب ما أظهرته صور صندوق OnePlus Watch 4.

وحتى الآن، لم تؤكد OnePlus رسميًا وجود الساعة من الأساس، لكن توالي ظهورها في Google Play Console، والهيئات التنظيمية مثل EEC، وصور العبوة المسربة يوحي بأن الإعلان الرسمي بات مسألة وقت قصير فقط.

ماذا يعني ذلك للمستخدم؟

بالنسبة لعشاق OnePlus في الأسواق العربية، يكشف هذا التسريب أن الشركة تستعد للعودة بقوة إلى سوق الساعات الذكية، ولكن هذه المرة مع توليفة أكثر نضجًا: معالج حديث موفِّر للطاقة، واجهة Wear OS كاملة من جوجل، وتصميم رياضي أنيق بمواد أقرب للفئة الراقية.

وإذا التزمت الشركة بسياسة التسعير العدواني المعتادة لديها – مع وضع تسعير Oppo Watch X3 المرجعي في الاعتبار – فقد تمثل OnePlus Watch 4 خيارًا منافسًا جديًا لساعات مثل Samsung Galaxy Watch وPixel Watch في فئة أندرويد، مع إمكانية طرحها عالميًا وليس في أسواق محدودة فقط كما حدث مع بعض الأجيال السابقة.

في انتظار الإعلان الرسمي، يبقى تسريب Google Play Console واحدًا من أوضح المؤشرات حتى الآن على ما سنراه من OnePlus في جيلها الجديد من الأجهزة القابلة للارتداء.