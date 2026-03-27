تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات خارقة.. وان بلس تكشف عن هاتفها الرائد OnePlus 15T

شيماء عبد المنعم

قدمت شركة وان بلس OnePlus، هاتفها الجديد OnePlus 15T، الرائد المدمج الذي يجمع بين الأداء العالي، التصميم الأنيق، وبطارية كبيرة، ليكون خيارا مثاليا لعشاق الشاشات الصغيرة دون التنازل عن المواصفات المتقدمة.

مواصفات OnePlus 15T

يتميز هاتف وان بلس 15T، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.32 بوصة وبدقة 1.5K ومعدل تحديث متكيف 165 هرتز، مع حواف متماثلة فائقة النحافة 1.1 ملم. 

تأتي الشاشة مزودة بمواد مضيئة متقدمة لتحسين السطوع، وتدعم أقل سطوع 1 شمعة للبيئات منخفضة الإضاءة، وتعتمد على تقنية PWM بتردد 3840 هرتز وتقليل الضوء الأزرق، محمية بزجاج Oppo Crystal Shield المتين.

يعمل هاتف OnePlus 15T، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 بمعمارية 3 نانومتر، محققا نتيجة AnTuTu تتجاوز 4.45 مليون نقطة. 

ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت رام من نوع LPDDR5X Ultra Pro، وتخزين يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1، ونظام تبريد غرفة البخار 5150 مم مربع، بالإضافة إلى نظام ثلاثي الشرائح للألعاب لتعزيز الأداء والاتصال وقوة الإشارة.

ويدعم هاتف OnePlus 15T، محرك ألعاب جديد يتيح اللعب بمعدل 144 إطارا في الثانية في Honor of Kings على أقصى إعدادات، كما يدعم معدل تحديث 165 هرتز في ألعاب مثل PUBG Mobile وValorant Mobile، مع دعم كامل للإطارات في العديد من الألعاب الشهيرة.

البرمجيات والذكاء الاصطناعي

يعمل OnePlus 15T بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16، ويضم مساعد ألعاب جديد، وربط متعدد الأجهزة، وتحسينات في قدرات الذكاء الاصطناعي، وتعد الشركة بتقديم دعم برمجي لمدة 5 سنوات، يشمل 4 تحديثات رئيسية للنظام.

يتمتع هاتف OnePlus 15T بنظام كاميرا مزدوجة تحت علامة LUMO Imaging، مع مستشعر رئيسي Sony بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، وعدسة تلي فوتوغرافية بمنظار 3.5x مع OIS، توفر تقريب بصري يصل حتى 7x، العدسة التلي فوتوغرافية تعادل 85 ملم للبورتريه، مثالية لصور احترافية، مع دعم تصوير 4K Live Photos، وMaster Mode، وإعدادات فنية متعددة. كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل للصور السيلفي.

رغم صغر حجم الهاتف، يأتي مزودا ببطارية ضخمة 7500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي 100 وات، والشحن اللاسلكي 50 وات، والشحن أثناء اللعب، والشحن العكسي.

يحمل الهاتف تصنيفات IP66 وIP68 وIP69K لمقاومة الغبار والماء، ويضم مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد تحت الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، وخيارات اتصال متقدمة تشمل 5G، وWi-Fi 7، وBluetooth 6.0، وNFC، وGPS.

يتوافر OnePlus 15T بثلاثة ألوان: الأبيض والأخضر و البني الداكن، مقابل سعر يبدأ من 624 دولار للنسخة الأساسية بسعة 12 + 256 جيجابايت، وهو متاح حاليا للحجز المسبق في الصين، على أن يبدأ البيع الرسمي في 25 مارس.

