قوة غير مسبوقة.. وان بلس تطلق سلسلة Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، عن إطلاق سلسلة Turbo 6 الجديدة في الصين، والتي تضم هاتفين جديدين هما OnePlus Turbo 6 وOnePlus Turbo 6V.

ويتميز هذا الجيل الجديد من هواتف وان بلس Turbo ببطارية ضخمة بسعة 9000 ملي أمبير، واحدة من أكبر البطاريات في الهواتف حتى الآن، بالإضافة إلى معالجات محسنة وتصنيفات متعددة لمقاومة الغبار والماء.

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي لإطلاق عالمي، ولكن من المتوقع أن تصل هذه الهواتف إلى السوق الهندية تحت اسم Nord 6.

أسعار سلسلة OnePlus Turbo 6

يبدأ سعر هاتف OnePlus Turbo 6 في الصين من 2099 يوان (حوالي 300 دولار) للطراز 12 + 256 جيجابايت، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الفضي والأسود والأخضر.

أما هاتف OnePlus Turbo 6V فيبدأ من 1699 يوان (حوالي 243 دولار) للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت، ويأتي الهاتف بألوان: الأسود والازرق والابيض.

هاتف OnePlus Turbo 6V

ويظهر تسعير السلسلة أن Turbo 6 يمثل الفئة المتوسطة الجديدة من OnePlus، مع التركيز على الأداء العالي والبطاريات العملاقة.

مواصفات OnePlus Turbo 6

يعد Turbo 6 الطراز الأعلى في السلسلة، ويعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بشاشة 6.78 بوصة FHD+ عالية التحديث، مع نظام تبريد متقدم للحفاظ على الأداء المستمر، ويعمل بنظام ColorOS 16 مع تحسين إدارة الطاقة ودعم طويل الأمد للبرمجيات.

تأتي البطارية بسعة 9000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 80 وات والشحن العكسي 27 وات، بينما يوفر الهاتف حماية فائقة ضد الغبار والماء وفق معايير IP66، IP68، IP69، IP69K.

ويأتي الهاتف مزودا بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل من نوع Sony LYT-600 مع تثبيت بصري، ومستشعر ثانوي 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل، إلى جانب دعم NFC وGPS متعدد الترددات.

مواصفات OnePlus Turbo 6V

يأتي Turbo 6V كنسخة اقتصادية، مدعوما بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت.

ويتميز بنفس شاشة 6.78 بوصة وبطارية 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع والعكسي، ويحمل نفس تصنيفات الحماية IP66 – IP69K.



أما الكاميرات، فهي مماثلة للطراز الأعلى بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + كاميرا أمامية 16 ميجابكسل، مع دعم NFC وتعزيز هيكلي لزيادة المتانة على المدى الطويل.