قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفي بولاق الكرور قبل شهر رمضان
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قوة غير مسبوقة.. وان بلس تطلق سلسلة Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير

OnePlus Turbo 6
OnePlus Turbo 6
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، عن إطلاق سلسلة Turbo 6 الجديدة في الصين، والتي تضم هاتفين جديدين هما OnePlus Turbo 6 وOnePlus Turbo 6V. 

ويتميز هذا الجيل الجديد من هواتف وان بلس Turbo ببطارية ضخمة بسعة 9000 ملي أمبير، واحدة من أكبر البطاريات في الهواتف حتى الآن، بالإضافة إلى معالجات محسنة وتصنيفات متعددة لمقاومة الغبار والماء. 

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي لإطلاق عالمي، ولكن من المتوقع أن تصل هذه الهواتف إلى السوق الهندية تحت اسم Nord 6.

أسعار سلسلة OnePlus Turbo 6

يبدأ سعر هاتف OnePlus Turbo 6 في الصين من 2099 يوان (حوالي 300 دولار) للطراز 12 + 256 جيجابايت، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الفضي والأسود والأخضر.

أما هاتف OnePlus Turbo 6V فيبدأ من 1699 يوان (حوالي 243 دولار) للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت، ويأتي الهاتف بألوان: الأسود والازرق والابيض.

هاتف OnePlus Turbo 6V

ويظهر تسعير السلسلة أن Turbo 6 يمثل الفئة المتوسطة الجديدة من OnePlus، مع التركيز على الأداء العالي والبطاريات العملاقة.

مواصفات OnePlus Turbo 6

يعد Turbo 6 الطراز الأعلى في السلسلة، ويعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت. 

ويتميز الهاتف بشاشة 6.78 بوصة FHD+ عالية التحديث، مع نظام تبريد متقدم للحفاظ على الأداء المستمر، ويعمل بنظام ColorOS 16 مع تحسين إدارة الطاقة ودعم طويل الأمد للبرمجيات.

تأتي البطارية بسعة 9000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 80 وات والشحن العكسي 27 وات، بينما يوفر الهاتف حماية فائقة ضد الغبار والماء وفق معايير IP66، IP68، IP69، IP69K. 

ويأتي الهاتف مزودا بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل من نوع Sony LYT-600 مع تثبيت بصري، ومستشعر ثانوي 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل، إلى جانب دعم NFC وGPS متعدد الترددات.

مواصفات OnePlus Turbo 6V

يأتي Turbo 6V كنسخة اقتصادية، مدعوما بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت. 

ويتميز بنفس شاشة 6.78 بوصة وبطارية 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع والعكسي، ويحمل نفس تصنيفات الحماية IP66 – IP69K.


أما الكاميرات، فهي مماثلة للطراز الأعلى بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + كاميرا أمامية 16 ميجابكسل، مع دعم NFC وتعزيز هيكلي لزيادة المتانة على المدى الطويل.

وان بلس OnePlus Turbo 6 هواتف وان بلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

رئيس مدينة بني سويف

معاينة وحدة سكنية آيلة للسقوط وإيقاف أعمال بناء مخالفة في بني سويف

وزير المالية أحمد كوجك

وزير المالية: القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة ٧٣٪

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد