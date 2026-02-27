هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس

أدلت هيلاري كلينتون، الجمعة، بشهادتها أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، التي يقودها الجمهوريون، بشأن صلاتها بالممول المدان جيفري إبستين.

وأكدت كلينتون أنها لا تملك أي معلومات عن جرائم إبستين، وأنها لم تلتقِ به، ولم تزُر جزيرته الخاصة، ولم تسافر على طائرته.

وأضافت كلينتون أن زوجها، الرئيس السابق بيل كلينتون، لم يكن على علم بجرائم إبستين، مؤكدة أنها متأكدة مئة في المئة من ذلك، من جانبه، قال رئيس اللجنة جيمس كومر إن التحقيق يهدف إلى فهم الأنشطة المرتبطة بإبستين، مشيراً إلى أن هناك أسئلة لم تحصل اللجنة على إجابات مرضية بشأنها.



يأتي استجواب كلينتون ضمن تحقيق مستمر للجنة الرقابة حول الأشخاص المرتبطين بإبستين وجيلين ماكسويل، التي أدينت بالفعل وتقبع حالياً في السجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاتجار بالجنس، وأكد محامي ماكسويل أنها قد تتحدث علناً إذا حصلت على عفو رئاسي.