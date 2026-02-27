قبل ساعات من انطلاقها.. أمين المهندسين يتفقد مقر انتخابات القاهرة

تفقد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، الخميس، المقر الانتخابي لـ نقابة مهندسي القاهرة، وذلك للاطمئنان على الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات النقابية المقرر انطلاقها اليوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وشدد أمين عام النقابة، خلال جولته التفقدية، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمهندسين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مؤكدًا على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها.

واستمع أمين عام النقابة إلى شرحٍ واف من الدكتور المهندس أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، حول جميع الاستعدادات التنظيمية والإدارية التي تم اتخاذها، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بمكانة نقابة مهندسي القاهرة وتعكس دورهم المهني والنقابي.

وشدد أمين عام النقابة في ختام جولته على أهمية أن تخرج الانتخابات في أفضل صورة تعبر عن الإرادة الحرة للمهندسين، وتليق بتاريخ ومكانة نقابة المهندسين كإحدى أعرق النقابات المهنية في مصر.

يُذكر أن انتخابات اليوم، تُجرى على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية الذين مضى على انتخابهم أربع سنوات، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية الذين انقضت على انتخابهم المدة ذاتها.

على أن تُعقد انتخابات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في حال عدم حصول أيٍ من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2026.