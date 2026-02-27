وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان

أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن بلاده دخلت مرحلة "الحرب المفتوحة" مع أفغانستان، مؤكدا نفاد صبر إسلام آباد إزاء ما وصفه بالتصرفات العدائية من جانب حركة طالبان.



وقال آصف، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن القوات الباكستانية قتلت 133 عنصرا من حركة طالبان الأفغانية وأصابت أكثر من 200 آخرين، مشيرا إلى أن بلاده استنفدت كل السبل الدبلوماسية، سواء عبر قنوات مباشرة أو بوساطات دول صديقة، دون جدوى.



واتهم الوزير حركة طالبان بالتحول إلى "وكيل للهند" في المنطقة، معتبرًا أن التوقعات عقب انسحاب قوات حلف حلف شمال الأطلسي كانت تشير إلى توجه الحركة نحو تحقيق الاستقرار، لكنها بحسب تعبيره، حولت أفغانستان إلى ساحة تهدد الأمن القومي الباكستاني.



وفي تصعيد لافت، قال آصف إن كابول سمحت بتجمع عناصر متشددة من جنسيات مختلفة على أراضيها، متهمًا السلطات الأفغانية بتصدير العنف إلى دول الجوار، وهو ما يزيد من حدة التوتر بين البلدين.