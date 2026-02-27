أعلى سعر عيار ذهب اليوم 27-2-2026

سجل سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة 27-2-2026؛ داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث أغلي عيار ذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو7960 جنيه للشراء و 7903 جنيه للبيع .

استقرار الذهب

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم على مستوى محلات الصاغة.

الذهب ثابت

وأظهر سعر المشغولات الذهبية؛ ثباتًا من دون تغيير بمعظم الأعيرة الذهبية من دون تغيير.

تحرك المعدن الأصفر

قبل انتهاء تعاملات مساء أمس سجل سعر جرام الذهب زيادة مقدارها 15 جنيه في معظم محلات الصاغة .

تحركات الذهب

وشهد سعر جرام الذهب في مصر حالة من التذبذب ليصعد مقدار 160 جنيه داخل محلات الصاغة وبمعظم الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6965 جنيه .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو7960 جنيه للشراء و 7903 جنيه للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7296 جنيه للشراء و 7244 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6965 جنيه للشراء و 6915 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5970 جنيه للشراء و 5927 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55.72 ألف جنيه للشراء و 55.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5175 دولار للشراء و 5174 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات أمس ، مدفوعة بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل تطورات جيوسياسية مهمة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

تحركات محدودة ضمن نطاق أسبوعي

يتداول الذهب عالميًا بميل طفيف نحو الصعود، لكنه لا يزال يتحرك داخل نطاق تداولات الأسبوع، في ظل حذر واضح قبل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

وفي السوق الأوروبية، ارتفعت الأسعار لليوم الثاني على التوالي، مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، مع تنامي الإقبال على المعدن كملاذ آمن، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الغموض المرتبط بالسياسات التجارية الأمريكية.

ويعكس هذا الأداء حالة من التردد لدى المتعاملين، إذ توازن الأسواق بين دعم المخاطر الجيوسياسية للذهب من جهة، وضغوط السياسة النقدية الأمريكية من جهة أخرى.