قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
الأوقاف: أيام الله في رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: أيام الله في رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية

خطبة الجمعة اليوم
خطبة الجمعة اليوم
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن إطلاق الإصدار الواحد والأربعين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء»، والذي يتناول موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «أيام الله في رمضان». 

ويهدف هذا الإصدار إلى تسليط الضوء على أن الشهر الفضيل ليس مجرد وقت للعبادة الساكنة، بل هو شهر الجد والاجتهاد والنشاط والعمل الدؤوب.

رمضان شهر الانتصارات والعمل

تستعرض الخطبة الأولى محطات تاريخية فاصلة، مؤكدة أن رمضان هو شهر الفتوحات والانتصارات الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي، ومن أبرزها غزوة بدر الكبرى، ومعركة عين جالوت، وانتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

 وتوجه الوزارة ، من خلال هذا الموضوع رسالة توعوية بضرورة استغلال طاقة الصيام في الإنتاج والعمل، والاقتداء بالأبطال الذين حققوا الأمجاد في هذا الشهر المبارك.

الخطبة الثانية

مساعدة الزوج لزوجته


وفي سياق تعزيز الروابط الأسرية والقيم الأخلاقية داخل المنزل، خصصت الوزارة الخطبة الثانية لموضوع «مساعدة الزوج لزوجته».

 وتتناول الخطبة أهمية التعاون والمودة بين الزوجين، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مهنة أهله، مما يساهم في بناء أسرة متماسكة ومستقرة تقوم على التراحم والمشاركة.

دعم الأئمة والخطباء

يأتي هذا الإصدار ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة لتزويد الأئمة بمادة علمية ودعوية رصينة، تساعدهم في توصيل الرسالة الوسطية للدين الإسلامي، وربط المناسبات الدينية بالواقع العملي والاجتماعي للمواطنين.

خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بالدقهلية

جانب من اللقاء

أسوان تستعد لمنتدى السلام والتنمية في نسخته السادسة

ارشيفية

لاقوه جوه ماكينة رى .. العثور على جثة شخص فى ظروف غامضة بجمصة

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد