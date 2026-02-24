حدث في 6 رمضان.. نزول التوراة على سيدنا موسى وفتح حلب وعمورية

حدث في 6 رمضان.. يحمل اليوم السادس من شهر رمضان عبر صفحات التاريخ الإسلامي والمصري سجلًا حافلًا بمحطات بارزة، تنوعت بين وقائع دينية كبرى وانتصارات عسكرية وأحداث سياسية تركت أثرًا ممتدًا عبر القرون. وفي هذا السياق نستعرض أبرز ما وقع في مثل هذا اليوم من أعوام مضت.

نزول التوراة على سيدنا موسى

شهد يوم 6 رمضان نزول التوراة على نبي الله موسى عليه السلام، وهو حدث ديني عظيم ارتبط بتاريخ الرسالات السماوية.

فتح عمورية

في 6 رمضان سنة 223هـ الموافق 31 يوليو 838م، استجاب الخليفة العباسي المعتصم بالله لنداء الاستغاثة من مدينة عمورية، وقاد حملة عسكرية انتهت بفتح المدينة في واحدة من أشهر وقائع العصر العباسي.

فتح حلب

وفي عام 532هـ الموافق 17 مايو 1138م، تحقق أول انتصار كبير للمسلمين على الصليبيين في شمال الشام، بقيادة القائد عماد الدين زنكي، وذلك في مدينة حلب.

فتح بلاد السند

كما يوافق هذا اليوم من سنة 63هـ الموافق 14 مايو 682م انتصار القائد محمد بن القاسم الثقفي على جيوش الهند عند نهر السند، وهو الانتصار الذي ترتب عليه فتح بلاد السند في أواخر عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك.

وفاة أشهر وزراء العصر الفاطمي

ومن أحداث هذا اليوم أيضًا وفاة الوزير الفاطمي أبي القاسم الجرجائي، الذي عُدّ من أبرز وزراء الدولة الفاطمية وأكثرهم شهرة.

سرايا الإسلام في أرض النوبة

وفي 6 رمضان سنة 63هـ، أرسل القائد عمرو بن العاص سرايا المسلمين إلى أرض النوبة بقيادة عقبة بن نافع، حيث دارت اشتباكات مع القبائل هناك، قبل أن يُبرم الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلح معهم.

وصول الحسن بن الهيثم إلى مصر

وشهد اليوم نفسه وصول العالم الحسن بن الهيثم إلى مصر بدعوة من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، حيث توجه إلى أسوان وقدم رؤيته بشأن الاستفادة من مياه نهر النيل والسيطرة على فيضانه، وهو ما عُد لاحقًا بذرة التفكير في إنشاء السد العالي في العصر الحديث.

مقتل الخليفة العباسي

ومن الوقائع السياسية البارزة في هذا اليوم مقتل الخليفة العباسي الراشد بالله أبو جعفر، وذلك على يد جماعة من الباطنية.