محافظ البنك المركزي ووزير التخطيط يبحثان تنسيق السياسات لدعم استقرار الاقتصاد

التقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

جاء ذلك بحضور نائبي محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، و طارق الخولي؛ ومن وزارة التخطيط : الدكتور أحمد عاشور رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة هبه يوسف مدير وحدة البرنامج القُطري، و محمد الجالي المستشار الإعلامي.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية ، وأطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.