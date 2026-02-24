«درش» يواصل اكتساح التريند لليوم السادس على التوالي

واصل مسلسل «درش» تصدر التريند بعد عرض الحلقة السادسة، حيث احتل هاشتاج "#مسلسل_ درش" صدارة إكس وفيسبوك، وجاء ضمن الأكثر بحثًا على جوجل، في مؤشر على جماهيريته الكبيرة.

وشهدت الحلقة السادسة تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث ركزت الأحداث على نقطة التحول في حياة الأبطال. وبرزت شخصية رياض الخولي، الذي جسّد مشاعر الانكسار والخوف على ضياع تاريخه، مستغيثًا بـ“درش” لإعادة إحياء الوكالة بعد تعرضها لأزمة كبيرة وسرقة مخزنها.

كما تكشفت أسرار الـ20 مليون، حيث اكتشفت “حسنة” سهر الصايغ مكان المال وهمست لوالدها الذي تحرك بسرعة، بينما تولى “درش” وضع المبلغ في مكان آمن لحماية العائلة. وفي الوقت نفسه، واجهت “كرامة” تحديات المنافسين الذين استغلوا غياب “درش” للانتقام منها، فطلبت منه التدخل لإعادة الوكالة إلى سابق عهدها.

الحلقة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع، مشيدين بقدرة مصطفى شعبان على تقديم شخصيات متنوعة كل موسم، وبالحبكة المحكمة والأداء المتقن لبقية فريق العمل.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة أون.