الداخلية: إجراءات قانونية تجاه شخص ادعى تقاعس أجهزة الأمن بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على أشقائه بالضرب بالدقهلية والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ 11/ 2025م تبلغ لمركز شرطة الستامونى بالدقهلية من "القائم على النشر" (عامل - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 عمال – مقيمين بذات العنوان) لقيامهم بالتعدى على أشقائه بالضرب .





وتم ضبط المشكو فى حقهم فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبالنسبة لما ورد بالتعليق بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية بدائرة المركز عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقهم ، تبين عدم صحة ذلك ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.





