أكد السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية لشئون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك أنه على مدى السنوات الأربع الماضية قتل ما يقرب من 8 آلاف مدني روسي في هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب ما لا يقل عن 27 ألف شخص.

وقال ميروشنيك، في تصريحات له: “لقد تحولت العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى منصات دعائية أوكرانية”.

وأضاف ميروشنيك: “أصيب 1160 طفلا في هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022، ولقي 240 قاصرا حتفهم”.

وتابع: ـمنذ بداية عام 2026 قتل 4 أطفال وأصيب 36 آخرون بجراح جراء هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية".

وزاد السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية لشئون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك: “433 مدنيا روسيا لقوا حتفهم نتيجة لهجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة في عام 2025”.

وأمضى ميروشنيك قائلا: “كييف تكثف هجماتها على الأراضي الروسية وتنظم هجمات إرهابية خلال المفاوضات الرامية إلى حل النزاع”.

وختم: “لقد دأبت كييف على ارتكاب جرائم القتل والتعذيب بحق المدنيين، وهذه إحدى وسائل الضغط على روسيا”.