تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات في أبريل المقبل

تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لإحياء حفل غنائي ضخم أمام سفح أهرامات الجيزة يوم 7 أبريل المقبل، ضمن جولتها العالمية الجديدة Las Mujeres Ya No Lloran World Tour، في ليلة ينتظرها جمهورها في مصر والعالم العربي بشغف كبير.

يأتي الحفل ضمن محطات جولتها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمثل عودة قوية لشاكيرا إلى الجمهور العربي بعد غياب دام 15 عامًا عن إحياء الحفلات في المنطقة.

جولة شاكيرا الغنائية

تنطلق الجولة إقليميًا يوم 28 مارس من مدينة العقبة الأردنية، ثم تحط الرحال في الدوحة يوم 1 أبريل، قبل أن تحيي حفلًا في جزيرة ياس بأبوظبي يوم 4 أبريل ضمن فعاليات مهرجان OFF Limits Music، وصولًا إلى جدة في 19 أبريل على حلبة كورنيش جدة.

ولا تقتصر الجولة على الشرق الأوسط فقط، إذ تتخللها محطتان في الهند يومي 10 و15 أبريل، في مدينتي مومباي ونيودلهي، ضمن برنامج حافل بالعروض التي تمزج بين الاستعراضات الضخمة وأشهر أغانيها التي صنعت مسيرتها العالمية.

ويمثل حفل مصر لحظة خاصة في مسيرة شاكيرا، حيث تعود للغناء أمام أهرامات الجيزة بعد 19 عامًا من حفلها الشهير هناك عام 2007، في مشهد فني استثنائي يجمع بين عراقة المكان وسحر الموسيقى العالمية، ليمنح الجمهور أمسية استثنائية تحت سماء القاهرة.