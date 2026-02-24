قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
فن وثقافة

تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات في أبريل المقبل

شاكيرا
شاكيرا
أحمد إبراهيم

تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لإحياء حفل غنائي ضخم أمام سفح أهرامات الجيزة يوم 7 أبريل المقبل، ضمن جولتها العالمية الجديدة Las Mujeres Ya No Lloran World Tour، في ليلة ينتظرها جمهورها في مصر والعالم العربي بشغف كبير.

يأتي الحفل ضمن محطات جولتها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمثل عودة قوية لشاكيرا إلى الجمهور العربي بعد غياب دام 15 عامًا عن إحياء الحفلات في المنطقة.

جولة شاكيرا الغنائية 

تنطلق الجولة إقليميًا يوم 28 مارس من مدينة العقبة الأردنية، ثم تحط الرحال في الدوحة يوم 1 أبريل، قبل أن تحيي حفلًا في جزيرة ياس بأبوظبي يوم 4 أبريل ضمن فعاليات مهرجان OFF Limits Music، وصولًا إلى جدة في 19 أبريل على حلبة كورنيش جدة.

ولا تقتصر الجولة على الشرق الأوسط فقط، إذ تتخللها محطتان في الهند يومي 10 و15 أبريل، في مدينتي مومباي ونيودلهي، ضمن برنامج حافل بالعروض التي تمزج بين الاستعراضات الضخمة وأشهر أغانيها التي صنعت مسيرتها العالمية.

ويمثل حفل مصر لحظة خاصة في مسيرة شاكيرا، حيث تعود للغناء أمام أهرامات الجيزة بعد 19 عامًا من حفلها الشهير هناك عام 2007، في مشهد فني استثنائي يجمع بين عراقة المكان وسحر الموسيقى العالمية، ليمنح الجمهور أمسية استثنائية تحت سماء القاهرة.

شاكيرا الفنانة شاكيرا أعمال شاكيرا أغانى شاكيرا حفل شاكيرا

