ربنا يصبركم.. رامي صبري يواسي زينة بعد وفاة شقيقها

واسى الفنان رامي صبري الفنانة زينة في وفاة شقيقها إسلام رضا مساء امس.

وكتب صبري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" لا إله إلا الله

إنا لله وإنا إليه راجعون

خالص التعازي في وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة وشقيق ياسمين،

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وكانت أعلنت الفنانة زينة وفاة شقيقها إسلام رضا إسماعيل، في خبر صادم نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

وفاة شقيق زينة

وكتبت زينة في رسالتها المؤثرة:«إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويااااا وابني وحبيبي وسندي في الدنيا اللي مليش غيره بعد ربنا.. أخويا حبيبي إسلام رضا إسماعيل.