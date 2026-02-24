بمشاركة 43 متدربا.. انطلاق دورة التصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية

انطلقت دورة مزاولة التصدير لتأهيل التجار للأسواق العالمية بغرفة الإسماعيلية التجارية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، والتي تستمر فعالياتها حتي يوم الخميس المقبل، بمشاركة 43 متدربا.

وأوضح أكرم الشافعي، أن البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدار خمسة أيام متواصلة، يستهدف إضافة المهارات الفنية والقانونية للتجار والمصنعين اللازمة لاختراق الأسواق الدولية.

يشارك في البرنامج التدريبي نخبة من الأكاديميين والخبراء الممارسين في مجالات التجارة الدولية والجمارك واللوجستيات.

ويجري في اليوم الأخير اختبار للمتدربين المشاركين، ويحصلون علي شهادات اجتياز دورة التصدير المعتمدة.