بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل

تصدر نادي بيراميدز التصنيف الأسبوعي للأندية الأفريقية، متفوقًا على الأهلي، في حين غاب الزمالك عن قائمة العشرة الأوائل، وفقًا للتحديث الأخير الصادر عن منصة “Africa Soccer Zone” المتخصصة في أخبار الكرة الأفريقية.

وجاء تفوق بيراميدز في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة قوية أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز، بينما يلتقي الزمالك مع زد في التوقيت ذاته، وذلك بعد فوز الأهلي خارج أرضه على سموحة بهدف دون رد.

وعلى مستوى الترتيب القاري، حل الترجي التونسي في المركز الثالث، متقدمًا على الوداد الرياضي ونهضة بركان صاحبي المركزين الرابع والخامس.

ويستعد بيراميدز لخوض مواجهة مرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يصطدم الأهلي بنظيره الترجي في الدور ذاته. في المقابل، يلتقي الزمالك مع أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما شهد التصنيف تواجد الملعب المالي في المركز الثامن، خلف كل من المريخ السوداني ويانج أفريكانز التنزاني، في مفاجأة لافتة هذا الموسم.

وعلى الصعيد العالمي، احتفظ بيراميدز بصدارة الأندية الأفريقية والمصرية في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، رغم تراجعه إلى المركز الـ56 عالميًا. وجاء الأهلي في المركز الـ96 عالميًا، بينما تراجع الزمالك إلى المرتبة 183.

وتفوق بيراميدز في التصنيف العالمي على أندية أوروبية بارزة، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسلتيك الأسكتلندي، وموناكو الفرنسي، في إنجاز يعكس تطور نتائجه القارية خلال الفترة الأخيرة.