بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
رياضة

بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل

حمزة شعيب

تصدر نادي بيراميدز التصنيف الأسبوعي للأندية الأفريقية، متفوقًا على الأهلي، في حين غاب الزمالك عن قائمة العشرة الأوائل، وفقًا للتحديث الأخير الصادر عن منصة “Africa Soccer Zone” المتخصصة في أخبار الكرة الأفريقية.

وجاء تفوق بيراميدز في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة قوية أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز، بينما يلتقي الزمالك مع زد في التوقيت ذاته، وذلك بعد فوز الأهلي خارج أرضه على سموحة بهدف دون رد.

وعلى مستوى الترتيب القاري، حل الترجي التونسي في المركز الثالث، متقدمًا على الوداد الرياضي ونهضة بركان صاحبي المركزين الرابع والخامس.

ويستعد بيراميدز لخوض مواجهة مرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يصطدم الأهلي بنظيره الترجي في الدور ذاته. في المقابل، يلتقي الزمالك مع أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما شهد التصنيف تواجد الملعب المالي في المركز الثامن، خلف كل من المريخ السوداني ويانج أفريكانز التنزاني، في مفاجأة لافتة هذا الموسم.

وعلى الصعيد العالمي، احتفظ بيراميدز بصدارة الأندية الأفريقية والمصرية في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، رغم تراجعه إلى المركز الـ56 عالميًا. وجاء الأهلي في المركز الـ96 عالميًا، بينما تراجع الزمالك إلى المرتبة 183.

وتفوق بيراميدز في التصنيف العالمي على أندية أوروبية بارزة، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسلتيك الأسكتلندي، وموناكو الفرنسي، في إنجاز يعكس تطور نتائجه القارية خلال الفترة الأخيرة.

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مطار القاهرة

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لموسم عمرة رمضان

اللجنة العليا للشبكة القومية للسكتة الدماغية

وزير الصحة: افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة الجديدة

اكاديمية البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تنضم عضوًا شرفيًا إلى المجتمع الدولي للأكاديميات بأثينا

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

