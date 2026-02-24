خالد عبد العزيز : رئاسة اتحاد الكرة ونادى الزمالك "شرف" ولكن لا أفضل الترشح

يري المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أنه فكرة توليه رئاسة اتحاد الكرة أو رئاسة نادى الزمالك شرف كبير ولكنه لا يفضل الترشح.



وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : " رئاسة اتحاد الكرة منصب كبير ومهم جدا ومن أكبر المناصب في مصر، ولكن فكرة الترشيح لاتراودنى".



ويضيف رئيس المجلس الاعلام لتنظيم الاعلام: "منصب رئيس اتحاد الكرة يحتاج لإنتخابات والانتخابات تحتاج لقواعد وتواصل مع الجمعية العمومية وانا غير متواصل مع الجمعية العمومية".



وتابع خالد عبد العزيز :"كذلك فكرة رئاسة نادى الزمالك شرف كبير ليا، لكن فكرة الترشيح في الظروف الحالية فكرة صعبة ولكن لو اتيحت الفرصة وكان عندى الوقت سوف أخوضها".

