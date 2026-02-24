الزمالك يدرس ضم عنصر معاون جديد ضمن الجهاز الفني لمعتمد جمال

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن ضم الزمالك عنصر جديد في الجهاز المعاون.

الزمالك

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يدرس ضم عنصر معاون جديد لمعتمد جمال في الجهاز المعاون".

تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز صراع رباعي على المركز الأول بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 36 نقطة بعدما نجح في الفوز على سموحة أمس ضمن منافسات الجولة الـ19

ويلعب اليوم الزمالك ضد منافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نفس الجولة.

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت مهم من عمر المسابقة، مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة وسعي كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ويلعب بيراميدز ضد غزل المحلة اليوم في التاسعة والنصف على استاد المحلة في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري.