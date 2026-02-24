للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

يعد طبق الكشك المصرى من الأكلات الشرقية التى يفضّلها البعض فى عزومات رمضان، لذا نقدم لك على طريقة الشيف نجلاء على طريقة عمل الكشك على اصوله.

طريقة عمل الكشك المصري

المقادير :

علبة زبادى

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 كوب شوربة

ربع كوب لبن

1 بصلة كبيرة مبشورة

ملعقة زبدة أو سمن

ملعقة زيت

الطريقة :

1- نقوم بتحمير البصلة فى الزيت والسمن، حتى يصبح لونها بنى، ثم ترفع من على النار على مناديل مطبخ ونحتفظ بالزيت والسمن المتبقية فى الطاسة جانباً.

2- نضع 2 كوب من الشوربة على النار حتى تغلى، ونجهز "بولة" نخلط فيها الدقيق مع اللبن، مع ضرورة أن يكون اللبن بارداً، حتى "لا يكلكع"، ثم نضيف الزبادى ونتركهم ليخمروا قليلاً قبل وضعهم على النار.

3- نضع خليط الدقيق واللبن والزبادى على الشوربة بعد غليها، بالتدريج، مع تقليبهم سريعاً بالمضرب السلك.

4- عندما يثقل الخليط والشوربة ويغلى، نضيف الزيت والسمن الذى تركناه جانباً، ونضعه مثل: طشة الملوخية، ونغلق النار، ومن الممكن أن نضيف عصير نصف ليمونة، ويُغرف، وعندما يبرد نضع البصل المحمر على أعلى الطبق.