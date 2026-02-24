قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل
عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
ديني

وزير الأوقاف يشارك في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالعاصمة الجديدة، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التوجه نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. 

وزير الأوقاف يشارك في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحرك التشريعي لحماية النشء في الفضاء الرقمي.

جاء الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا عازر - وزير شئون المجالس النيابية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة جيهان محمد زكي، وزيرة الثقافة، إلى جانب أعضاء مجلس النواب، وبمشاركة قيادات وزارة الأوقاف: الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والمستشار جلال الدين عبد العاطي - المستشار القانوني للوزارة.

واستمع الحضور إلى آراء ومداخلات النواب أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة تضمن فاعلية التشريع على أرض الواقع، ومراعاة الفروق المجتمعية والثقافية بين البيئات المختلفة، مع التشديد على دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة في منظومة الحماية الشاملة، وضرورة توفير بدائل رقمية آمنة وجاذبة للأطفال.

من جانبه، شدد وزير الأوقاف على أن حماية الطفل المصري تمثل أولوية وطنية، مؤكدًا تضامن الوزارة الكامل مع جهود البرلمان في الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق الحماية دون حرمان من مزايا التكنولوجيا، مع تعزيز الدور التوعوي والدعوي في بناء الوعي الرشيد.

وخلال الاجتماع، أكد وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة في حماية الأسرة المصرية، وأن التشريع المقترح يهدف إلى صون وعي الطفل من المخاطر المتنامية في الفضاء الرقمي؛ فيما أشار وزير الدولة للإعلام إلى أهمية إطلاق حملات توعوية موحَّدة بين الوزارات والمؤسسات المعنية، مع دراسة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، في إطار تكامل الأدوار بين التشريع والتثقيف.

وتوالت مداخلات الوزراء والنواب والحضور في مسعى جادٍّ منهم لتحقيق الغاية المرجوة من التشريع المرتقب.

واختُتم الاجتماع بتأكيد مواصلة الحوار المجتمعي والاستماع إلى مختلف الآراء البرلمانية والخبرات المتخصصة، تمهيدًا لصياغة إطار قانوني متكامل يحقق المعادلة الدقيقة بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وضمان بيئة رقمية آمنة ومسئولة تحمي هوية الطفل المصري وتصون مستقبله.

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري مجلس النواب وزير الأوقاف يشارك في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النواب

