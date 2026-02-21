وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين

تفقد وزير الأوقاف معرض الكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، والذي يستمر خلال شهر رمضان المبارك برعاية وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقامة معرض لإصداراته بساحة المسجد في الفترة من ٢ من رمضان حتى ٢٨ من رمضان ١٤٤٧هـ، في إطار خطته لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الحضور الثقافي داخل المساجد الكبرى خلال الشهر الفضيل.

ويعد المعرض فرصة معرفية متميزة لاقتناء نخبة من أمهات الكتب والمراجع المعتمدة التي أثرت الفقه والفكر واللغة والسيرة عبر عقود طويلة، ويتصدر الإصدارات عدد من الموسوعات العلمية الرصينة والمؤلفات المتخصصة التي تجمع بين أصالة التراث وروح العصر.

كما يضم المعرض مجموعة متنوعة من الإصدارات الفكرية والعلمية والدعوية التي تخاطب الباحثين وطلاب العلم والمثقفين، وتمتاز برصانة المنهج ودقة التوثيق وجودة الطباعة والإخراج الفني.

ويقدم المعرض خصومات مميزة على مختلف الإصدارات دعمًا لنشر الوعي الديني والفكري والثقافي، وإتاحة المعرفة الموثوقة لجمهور المسجد ورواده في أجواء إيمانية عامرة بروح شهر القرآن.