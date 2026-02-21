قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور مصطفى عبد الغني بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات

الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات
إيمان طلعت

قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عبد الغني بصدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي  بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات لمدة أربع سنوات.

من هو الدكتور مصطفى عبد الغني ؟ 

نشأ الدكتور مصطفى عبد الغني في أسرة محبة للأزهر الشريف وعلمائه، فألحقه والده عليه -رحمه الله- بالكتاب لحفظ القرآن الكريم، فحفظه في سن مبكرة، والتحق بالتعليم الأزهري وكان من الطلاب المتفوقين النابغين منذ الصغر.

تدرج في التعليم الأزهري حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1988م، وكان من المتفوقين، والتحق بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وحصل على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان عام 1992م، ثم حصل على ماجستير الاستعاضة الصناعية 1999م، وواصل مشوار الدراسات العليا حتي حصل على درجة الدكتوراه في قسم الاستعاضة الصناعية عام 2003م.

عين مدرسًا في قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب أسنان أسيوط 2003م، ورقي إلى أستاذ مساعد عام 2009م، ورقي إلى درجة الأستاذية في تخصص الاستعاضة الصناعية 2013م، وهي أعلى درجة أكاديمية، كما شغل منصب منسق البرنامج الماليزي بكلية طب الأسنان للبنات، ورئيس الجمعية المصرية للاستعاضة الصناعية وطب الأسنان التحفظي.

صدر قرار فضيلة رئيس جامعة الأزهر بتعيين عبد الغني عميدًا لكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة في عام 2014 حتى 12 نوفمبر 2019، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في 13 نوفمبر 2019م، وظل في منصبه نائبا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات حتى 15 نوفمبر 2020م، وبعد ذلك التاريخ صدر قرار جمهوري بتعينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري ممثلًا عن مؤسسة الأزهر الشريف.

شارك عبد الغني في عدد كبير من الدورات وورش العمل محليًّا ودوليًّا، كما شارك في القوافل الطبية التي تنظمها جامعة الأزهر مع وزراة الصحة والجمعيات الاجتماعية المختلفة في عديد من المحافظات وعديد من القرى ذات الحاجة الماسة، وهو محاضر دائم في الندوات التوعوية الصحية.

أشرف عبد الغني على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش عشرات الرسائل داخل جامعة الأزهر وخارجها في الجامعات المصرية الأخرى، وشارك في عشرات المؤتمرات في الجامعات المصرية والأكاديمية العسكرية وأقسام الأسنان، وجمعيات الأسنان، ونشر عددًا من البحوث والدراسات وأوراق العمل في الدوريات المحلية والعالمية، كما حصل على عديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرته التعليمية والعلمية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى عبد الغني كانت له بصماته المهمة والواضحة خلال فترة توليه عمادة كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة؛ حيث أصبحت الكلية من الكليات المميزة والرائدة في مجالها، إلى أن توج هذا التميز بحصول الكلية على شهادة الجودة والاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

إضافة إلى ذلك فإن الدكتور مصطفى عبد الغني حظي بثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فعُين منسقًا عامًّا لبيت العائلة المصرية، وأيضًا صدر قرار بتكليفه أمينًا عامًّا لبيت العائلة المصرية.

هذا ويحظي نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بحب واحترام وتقدير من جميع الأوساط العلمية في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة.

