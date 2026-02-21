الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدى على شخص ونجله وإحداث إصابتهما بأحد الشوارع بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه مساء 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك مصنع سلك ، ونجله سن5 - مصابان "برش خرطوش وجروح قطعية") ، وبسؤال المجنى عليه الأول إتهم (خال زوجته - مقيم بدائرة المركز) بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع أنجاله بسبب خلافات أسرية بينهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وضُبط بحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





