طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

كشف طارق السيد، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، كواليس محاولة تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو مع الفريق الأبيض، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا مبدئيًا للجلوس مع زيزو لإقناعه بالبقاء، لكنه لم يُنفذ بسبب تغييرات في قرارات مجلس الإدارة.

وقال طارق السيد خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2»، إن مجلس الزمالك يتحمل مسؤولية رحيل زيزو عن القلعة البيضاء بنسبة 100%، مشددًا على أن سوء إدارة ملف التجديد كان السبب الرئيسي في خسارة النادي أحد أبرز لاعبيه.

وأضاف أن هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر على استقرار الفريق وتضع الإدارة تحت ضغط جماهيري وإعلامي شديد، لغياب التخطيط السليم والتعامل الجدي مع ملفات اللاعبين مما يضر بمصالح النادي الفنية والاقتصادية.