فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

فتحت الفنانة لقاء الخميسي قلبها للحديث عن كواليس أزمتها الزوجية الأخيرة مع زوجها حارس المرمي محمد عبدالمنصف، مؤكدة أنها مرت بمرحلة نفسية صعبة تطلبت دعماً متخصصاً ومتابعة مع طبيب نفسي.





وأوضحت أن قرارها بالتسامح جاء حفاظاً على استقرار أسرتها وأبنائها، مشددة على أن التعافي النفسي يحتاج إلى وقت ولا يتحقق سريعاً.





ونفت تأثرها بالشائعات، مؤكدة ثقتها في علاقتها بزوجها، رغم حساسية بعض المواقف المتعلقة بالسفر والغيرة.





وأضافت أن الأسرة ظلت أولوية مطلقة، وأن ما حدث كان اختباراً قاسياً عزز لديها الوعي بأهمية التماسك والصبر لتجاوز الأزمات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.